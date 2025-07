Lavori in via Cabras, preferenziale chiusa 

In via Cabras chiude anche la corsia preferenziale. Dopo l’ordinanza che ha disposto limitazioni alla circolazione da domani fino al 31 luglio, per tutte le 24 ore, nel tratto compreso tra il confine con Cagliari e la strada di Terramaini, il divieto di transito è stato esteso negli stessi giorni anche alla corsia riservata ai mezzi pubblici. Tra le 8 e le 18 i bus saranno deviati sulla corsia delle auto, con possibile aumento di traffico, anche per il limite di 10 chilometri orari nei tratti interessati dai lavori di riduzione del rischio idrogeologico.

