Monserrato.
09 ottobre 2025 alle 00:40

Lavori in via Cabras, nuova falsa partenza per la posa dell’asfalto 

C'è ancora da attendere per il rifacimento dell’asfalto di via Cesare Cabras. Due settimane fa il Comune aveva confermato l’avvio dell'intervento entro gli ultimi giorni di settembre, ma nella via dedicata al famoso pittore di Monserrato l’unico cantiere al momento in corso è quello per i lavori di mitigazione idraulica.

Secondo l’amministrazione, dietro l’ennesimo rinvio c’è proprio la volontà di chiudere un cantiere prima di avviarne un altro. «Tra due settimane i lavori per il drenaggio saranno finiti e subito dopo potrà partire il rifacimento della strada», conferma l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Abbiamo preferito evitare di creare un tappo e trovarci in una situazione simile a quella in corso a Cagliari. Attualmente la viabilità di via Cabras è già rallentata dai mezzi demolitori e i camion che portano via i detriti».

Da concludere ci sono però anche le verifiche sulle tre imprese in subappalto che effettueranno l’intervento. Una si occuperà del verde, una del bitume e una della massicciata, la base d’appoggio su cui verrà posato il tappeto bituminoso. (d. l.)

