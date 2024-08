Lavori in via Brofferio, disservizi idrici nel centro cittadino 

Disagi idrici in alcune zone del centro cittadino nella giornata di ieri. I rubinetti di alcuni utenti sono rimasti all’asciutto, già dall’alba, dopo i disservizi di venerdì e il ritorno alla normalità in serata con il completamento dei lavori di Abbanoa in seguito alla rottura di via Sardegna.

Ieri mattina gli operai di Abbanoa erano al lavoro in via Brofferio, una traversa di via Roma. Qui da giorni era stata segnalata una copiosa perdita con spreco di acqua.

Ieri l’acqua è mancata per molte ore della giornata da via Ballero a Sant’Onofrio. Giovedì c’è stata invece la rottura della condotta idrica in via Dessanay, con la chiusura della strada al traffico, e venerdì in viale Sardegna e via Aosta.

Sull’assenza d’acqua Abbanoa fa sapere: «Stavolta non ci sono problemi nella condotta adduttrice. Nella zona del centro storico abbiamo effettuato un intervento in via Brofferio. Per i disagi al massimo hanno sezionato la rete in quel punto con cali di pressione in rete. I quattro serbatoi sono tutti attivi». L’operazione nei giorni scorsi ha richiesto la chiusura del serbatoio di Cuccullio al servizio di molti quartieri dal Nuraghe a Badu ’e Carros e Furreddu. (g. pit.)

