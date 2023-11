Lavori in un ponticello, chiusa la vecchia Orientale 

Chiusura al traffico sulla ex Orientale sarda su un tratto 520 metri da oggi e sino al prossimo 21 dicembre. L’ordinanza dell’Anas è stata emessa in previsione di lavori di sistemazione di un ponticello tra il chilometro17,670 e il chilometro 18,190. Il divieto di transito è previsto su entrambi le corsie di marcia a partire alle 7 di questa mattina. Nelle scorse settimane sono stati eseguiti altri lavori di messa in sicurezza sulla stessa vecchia Orientale.

I disagi interesseranno soprattutto i pendolari di Burcei diretti verso Cagliari e hinterland: il traffico proveniente da Cagliari, Statale 125var, Statale 554 diretto a Burcei e viceversa sarà deviato (secondo le indicazioni presenti sul posto), nella strade provinciali 95 e 96 e nella frazione di Sant'Isidoro (Comune di Quartucciu).

È fatto obbligo all’impresa di eseguire la manutenzione e la sorveglianza della segnaletica, mantenendola efficiente per tutta la durata dei lavori, e, qualora si rendesse necessario, di posizionare dei movieri per garantire la regolazione e la continuità del traffico in piena sicurezza. L’impresa ha inoltre l’obbligo di regolare il traffico con idoneo personale tecnico nell’eventualità di passaggio dei mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze. (ant. ser.)

