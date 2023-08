Lavori in strada? Si paga in anticipo 

Arriva il tariffario dei ripristini stradali “à la carte”: per certi scempi non riparati, si arriverà a sborsare anche seicento euro a metro quadrato. Spaccare strade o marciapiedi per qualsiasi motivo e non ripristinare costerà infatti carissimo e in base al tipo di pavimentazione sfasciata.

Nuove regole

Il Comune pochi giorni fa, preso atto di una situazione diventata in alcuni contesti fuori controllo, ha approvato il regolamento con tanto di prezzario per le conseguenze legate alla manomissione del suolo pubblico e alla mancata sistemazione. Previsto un deposito cauzionale, anche piuttosto salato: il Comune ha deciso di trattenerlo nel caso in cui i privati cittadini o gli enti di qualsiasi genere (purtroppo, di recente, sono soprattutto questi ultimi i principali artefici degli interventi non ultimati) non restituiscano entro periodi prestabiliti (indicativamente un anno) la strada nelle condizioni in cui le hanno trovate.

Quindi, si paga prima per evitare brutte sorprese dopo: «È un segnale concreto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – perché non possiamo essere noi con le nostre risorse limitate a porre rimedio ai danni altrui, ma anche politico perché è d’obbligo un’inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto di recente e anche in passato: è un cambio di rotta». Basta ripensare alla miriade di scavi trasversali quando venne realizzata la nuova condotta idrica: in metà delle strade di Carbonia sono diventati dossi o trincee. E non va meglio da un paio di anni con la posa della fibra ottica: in questi giorni gli operai sono al lavoro a Is Gannaus e ai lati di una strada già disastrata di suo (tant’è che protestano anche da Is Urigus), ecco ora i nuovi scavi che, si auspica, verranno ripristinati al più presto.

I costi

Per ogni metro quadrato di pavimentazione smantellata, la cauzione minima è di 100 euro se si interviene sullo sterrato, 300 euro se viene squassato il bitume, 600 euro sempre a metro quadrato per altre tipologie di pavimenti come il levocell dei marciapiedi. «Nel caso in cui occorra trattenere le cauzioni dopo che il responsabile del procedimento ha giudicato inadempiente la controparte – aggiunge l’assessore – riteniamo siano somme più che sufficienti per compensare i danni».

Ma c’è un'altra prescrizione che incombe su chi mette mano alle strade comunali: «Il ripristino dei tagli su strade rimesse a posto con nuovo bitume di recente da noi – conclude Mureddu – andrà fatto a tutta sezione, cioè per diversi metri in lungo e in largo, con la restituzione dell’opera com’era in origine». Altrimenti, chi spacca si scorda i soldi della cauzione.

