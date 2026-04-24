Lavori in stazione, domani modifiche ai treni 

Domani e il 3 maggio (due domeniche), dalle 10 alle 13 la circolazione ferroviaria subirà modifiche a causa di lavori di manutenzione straordinaria sui binari della stazione di piazza Matteotti. Alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) della linea Cagliari – Cagliari Elmas – Decimomannu e della linea Cagliari – San Gavino – Oristano e Olbia Terranova – San Gavino – Decimomannu – Cagliari Elmas – Cagliari subiranno cancellazioni e rimodulazioni. In sostituzione sono previsti servizi con bus tra Cagliari e Decimomannu. I viaggiatori dovranno mettere in conto l’eventualità di alcuni disagi: i tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto; sui bus, inoltre, non è ammesso il trasporto di bici e monopattini elettrici e animali di grossa taglia, eccetto i cani guida per non vedenti. Trenitalia invita i passeggeri a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori indicazioni è attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

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