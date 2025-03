Lavori in ritardo, un altro mese di caos 

Che i lavori non sarebbero finiti nei tempi previsti era chiaro e ieri – giorno in cui era prevista la chiusura del cantiere – è arrivata la conferma. La consegna dei materiali necessari per l’intervento è in ritardo e così slitta presumibilmente al 12 aprile il completamento degli interventi in via Della Musica, nel tratto tra via Parini e via S’Arrulloni, per la realizzazione del collettore fognario.Per questo è stata prorogata l’ordinanza sulle modifiche alla viabilità.Con buona pace degli automobilisti e dei residenti costretti ancora per un mese, salvo altri intoppi, a fare i conti con caos e disagi.

Cantieri in ritardo

Nonostante le richieste e i solleciti non è stata infatti accolta la richiesta di cambiare il tratto di percorribilità di via Della Musica per le auto che arrivano da viale Marconi verso il Poetto. La strada resta percorribile invece dal Poetto verso via Turati.Nel comunicato diffuso dal Comune nel sito istituzionale si precisa che «l’intervento di Abbanoa per il riordino e la razionalizzazione della rete fognaria del centro abitato ha subito uno slittamento per via dei ritardi nella consegna dei materiali necessari per l’effettuazione delle prove di tenuta idraulica e collaudo delle tubazioni e per questo si rende necessaria la proroga dell’ordinanza del 21 gennaio». Così «le modifiche apportate alla circolazione veicolare e pedonale in via Della Musica, nel tratto compreso tra la Strada Comunale Molentargius e via Don Giordi, si rendono necessarie per realizzare i lavori per la messa in opera delle tubazioni in ghisa sferoidale e i pozzetti di linea in calcestruzzo armato e il successivo ripristino per conto di Abbanoa».

Caos viabilità

Modifiche che fino al 13 aprile restano le stesse: divieto di transito in via Della Musica, nel tratto compreso tra la strada comunale Molentargius e via Don Giordi, per il flusso di traffico proveniente dal lato via Turati in direzione via S’Arrulloni; direzione obbligatoria a destra, all’incrocio con Via Della Musica, per le auto che arrivano dalle vie Stradivari, Cherubini, Rossini e Parini e direzione obbligatoria a destra nella Strada Comunale Molentargius e a sinistra in via Parini per i veicoli che percorrono via Della Musica in direzione via S’Arrulloni. Ciò significa che tutto il flusso di traffico in arrivo da viale Marconi dovrà passare per viale Colombo. Mentre chi arriva dal Poetto avrebbe anche l’alternativa di passare per via Fiume. Ma a quanto pare, non si cambia. Per tutta la durata dei lavori stop anche al transito delle biciclette e a quello dei pedoni, lato Molentargius.

