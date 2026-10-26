«Lavori in ritardo, sopralluogo urgente a Maccheronis» 

Un sopralluogo tecnico alla diga di Maccheronis per verificare l’avanzamento dei lavori di adeguamento e sovralzo e conoscere i tempi effettivi per il completamento dell’opera. Lo chiede Giorgio Fresu, consigliere provinciale di Nuoro, in un’interpellanza rivolta a Enas e all’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu. Propone un incontro direttamente in cantiere con i sindaci di Torpè, Posada, Siniscola, Budoni e San Teodoro, oltre al presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. Al centro della richiesta, la necessità di acquisire un cronoprogramma dettagliato delle opere da eseguire. «La consegna del sovralzo è prevista per giugno 2027, ma - osserva Fresu - lo stato attuale del cantiere solleva dubbi sul rispetto della scadenza». Considerata la rilevanza strategica dell’infrastruttura, il consigliere sollecita il sopralluogo entro questa settimana. Intanto sulla crisi idrica in alta Baronia Silvestro Ladu, già ex assessore regionale ai Lavori pubblici, rilancia l’allarme con una lettera aperta alla governatrice Alessandra Todde: «Secondo i dati del Consorzio di Bonifica, nella diga Maccheronis restano circa 750 mila metri cubi d’acqua, sufficienti per uso potabile fino al 10 novembre mentre le campagne sono senz’acqua da settembre». Ladu chiede una programmazione pluriennale, il coinvolgimento della Gallura e la realizzazione delle opere superando il ricorso alle autobotti. «Turismo e comparto agropastorale - dice - devono crescere insieme, ma senz’acqua rischiano di regredire».

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