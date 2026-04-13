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San Sperate.
14 aprile 2026 alle 00:12

Lavori in ritardo, la piscina comunale  resta inaccessibile 

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Si allungano i tempi di riapertura della piscina comunale di San Sperate. I lavori urgenti di messa a norma del centro sportivo di via Santa Suja, iniziati il 23 marzo, si erano resi necessari a seguito di diverse segnalazioni da parte degli utenti, che da anni lamentavano problemi legati al filtraggio e alla temperatura dell'acqua. Gli interventi di manutenzione straordinaria stanno interessando, infatti, gli impianti di filtrazione e riscaldamento delle acque al fine di eliminare le perdite presenti, garantire una maggiore sicurezza sanitaria e migliorare l'efficienza energetica.

Secondo le stime dell'amministrazione i lavori sarebbero dovuti terminare nel giro di quindici o venti giorni, tuttavia, nessuna notizia riguardo la riapertura è giunta da parte degli uffici competenti. Un silenzio che ha innescato le lamentele dei cittadini che usufruiscono da tempo dell'impianto sportivo e che, negli ultimi mesi, sono stati testimoni di numerosi disservizi ed interruzioni.

«A causa delle festività pasquali e delle giornate di maltempo i tempi si stanno allungando - ha dichiarato l'assessora ai lavori pubblici Ilaria Pili - ma vogliamo sottolineare che i lavori stanno proseguendo regolarmente, in maniera rapida e spedita».

L'obbiettivo è di riconsegnare l'impianto alla comunità al più presto possibile: «Continueremo a monitorare l'andamento degli interventi di messa in sicurezza, garantendo la qualità richiesta», conclude Pili.

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