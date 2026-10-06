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Burcei.
07 ottobre 2026 alle 00:54

Lavori in ritardo, i cittadini scrivono a Zedda 

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Lettera del Comitato cittadino per la strada al sindaco della Città metropolitana Massimo Zedda per chiedere lumi e sollecitare il riavvio dei lavori con la realizzazione del secondo lotto della Burcei-Sinnai-Maracalagonis, che in una riunione tenutasi in paese era stato previsto per lo scorso aprile. Una lettera con 240 firme raccolte in paese per esprimere la preoccupazione del protrarsi dei ritardi nell’esecuzione dell’opera, che complessivamente si svilupperà lungo 17 chilometri. Partendo dalla periferia di Burcei, il secondo lotto prevede un tracciato di 800 metri di lunghezza per un costo passato da un milione e mezzo di euro a 4 milioni. Il tutto per la necessità di apportare delle modiche progettuali, il cui studio, prima non preventivato, ha comportato gli altri ritardi: adesso si attende la conferenza di servizi prima dell’inizio dei lavori. Intanto il comitato cittadino per la strada si dice preoccupato per la situazione. «È difficile, ormai, chiedere a una popolazione», si legge nella lettera, «di continuare ad avere fiducia quando le date indicate per l’avvio dei lavori vengono regolarmente superate senza che si arrivi all’apertura dei cantieri. Dietro questa strada, ci sono persone, lavoratori, studenti, famiglie e imprese che aspettano». (ant.ser.)

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