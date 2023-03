Lavori in ritardo, 20 bare in attesa 

Per ora le bare "parcheggiate" in attesa di un loculo sono 20, nel frattempo - per evitare l'emergenza dello scorso anno - si accelera sui lavori di ampliamento rallentati nelle ultime settimane dal maltempo. «Fra venti giorni al massimo avremo 114 nuovi loculi disponibili», assicura il vicesindaco Tore Sanna, «purtroppo le piogge dell’ultimo periodo hanno frenato il cantiere in corso, ma la situazione è sotto controllo», dice.

La corsa

I lavori sono stati programmati l’anno scorso, iniziati in primavera salvo poi essere stoppati in attesa del nulla osta della Regione che ha tardato ad arrivare. Un intoppo che ha costretto il Comune a fa realizzare in extremis dei loculi in quarta fila, sopra i colombari già presenti nella parte nuova del cimitero di via Marconi. Di fatto un intervento tampone servito per uscire dalla situazione di emergenza esplosa in piena estate, con la sala mortuaria che si era riempita di defunti rimasti senza tomba.

Dopo l’ok paesaggistico, e le ultime settimane di maltempo, ora il gruppo di imprese incaricato dal Comune è al lavoro per completare il primo blocco di loculi oltre le storiche mura di cinta del camposanto. Un primo step del progetto di ampliamento, con un blocco da 114 spazi per le sepolture, e altri cinque colombari previsti. Per un totale di mille nuovi loculi in tutto, che dovrebbero garantire un’autonomia di sepolture per poco meno di due anni. Almeno stando al numero dei decessi che in media si registrano ogni anno in città, 550 circa in base alla statistica calcolata tenendo conto degli ultimi anni, con il 40 per cento che ricorre alla cremazione.

«Nessuna emergenza»