Lavori in porto, strappo in maggioranza  

La maggioranza boccia la proposta della minoranza di istituire una commissione d’inchiesta per i lavori di sistemazione del porto di La Caletta. Così ha deciso il consiglio comunale di Siniscola di due sere fa, ma dal voto del punto all’ordine del giorno in questione, sono emersi dissapori politici nella coalizione che sostiene il sindaco Gian Luigi Farris che ha rischiato di andare sotto per un solo voto. A esprimersi a favore della mozione della minoranza, in netto contrasto con gli altri alleati, il presidente del consiglio comunale, Marco Carta (Pd) e il consigliere sardista Giovanni Bomboi. Il primo non ha rilasciato alcuna dichiarazione di voto, mentre l’esponente del Psd’az, ha dichiarato di essere favorevole alla commissione per una questione di trasparenza.

Sullo sfondo chiaro il riferimento alle dichiarazioni rilasciate in precedenza dall’assessore ai Lavori pubblici, Antonello Bellu, che ha parlato di inutile richiesta da parte della minoranza, visto che la temuta perenzione dei 3 milioni di euro stanziati dalla Regione per il porto (per la quale l’opposizione aveva inutilmente fatto richiesta di accesso agli atti) «di fatto non esiste in nessun documento». Bomboi è stato esplicito: «Non possono consegnarmi gli atti in prossimità delle sedute, senza darmi la possibilità di studiarli a dovere». Proposti anche i nomi dei rappresentanti consiliari nella Pro Loco: si tratta di Paola Pipere e Adriano Bellu per la maggioranza e di Marcantonio Farris e Caterina Floris per l’opposizione.