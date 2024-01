Lavori in piazza, via al terzo lotto 

Entra nella terza fase il cantiere per la pavimentazione della piazza antistante la chiesa di San Nicolò a Guspini. I lavori sono particolarmente impegnativi in quanto lambiscono la gradinata che porta al sagrato della chiesa: l’area è transennata e, per consentire il passaggio, è stata lasciata libera una corsia nella parte destra della scalinata, sul lato dell’ascensore. I lavori sono eseguiti da una ditta di Decimomannu che sta eseguendo l’impermeabilizzazione per consentire l'utilizzo dei locali sottostanti.

Il restauro è stato diviso volutamente in tre stadi per consentire l’utilizzo parziale della piazza ai cittadini e permettere attività pubblica nel periodo di Natale. I lavori in corso sono quelli che richiedono più cautela per via dei funerali che vengono celebrati in chiesa. «Il feretro durante i funerali viene trasportato passando in uno stretto passaggio che comunque garantisce l’esecuzione delle esequie religiose», assicura Sandro Serpi titolare di un’agenzia funebre. I lavori dovrebbero terminare entro 15 giorni, si tratta di stendere un telo di isolamento è poi ripavimentare con lastre di granito l’area per renderla finalmente completamente fruibile al pubblico.

