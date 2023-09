Lavori in piazza Umberto: disagi per gli automobilisti 

Disagi a Sant’Antioco a causa dei lavori in corso per il rifacimento della centralissima piazza Umberto. È stata disposta la chiusura del traffico per l’ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele con l’obbligo di svolta, per le auto in transito, su via XX settembre. Il disagio, dovrebbe protrarsi per 15 giorni.

«Abbiamo predisposto un assetto organizzativo che consentirà alla ditta di svolgere i lavori sulla piazza ma anche l’accesso alla via Garibaldi - dice il sindaco Ignazio Locci - abbiamo comunque salvaguardato i servizi, ovvero la farmacia e le poste. Nell’ultimo tratto del corso è consentito l’accesso ai disabili, ai residenti e a chi deve usufruire dei servizi, mentre lo spazio pedonale, resta comunque aperto e percorribile. L’altro aspetto importante è il parcheggio di via Regina Margherita consentito a pagamento m solo per mezz’ora, per far fronte all’esigenza di ricambio delle auto parcheggiate».

Non è escluso che alcune parti degli interventi sulla piazza, compresa la pavimentazione, possa rientrare in una serie di lavori in notturna. Un’eventuale decisione in tal senso potrebbe essere presa nei prossimi giorni. «Ci stiamo pensando ha aggiunto Locci - l’obiettivo è quello di finire le opere edilizie entro il 31 dicembre».

