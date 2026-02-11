VaiOnline
Lanusei.
12 febbraio 2026 alle 00:28

Lavori in piazza Marcia, multe a chi infrange i divieti 

Sosta selvaggia, mancato rispetto della segnaletica, circolazione in aree vietate. Sembra che più di qualcuno stia facendo orecchie da mercante in barba alle disposizioni in vigore nell'area di piazza Marcia dove sono in corso i lavori di riqualificazione. «Interventi necessari e non più rinviabili» come sottolineato anche dagli amministratori.

Il cantiere sta comportando modifiche temporanee alla viabilità, prescrizioni che non sono facoltative, ma servono a ridurre i disagi. «La segnaletica è ben visibile - dice la vicesindaco Maria Tegas - sono misure necessarie per garantire sicurezza ed efficienza durante lo svolgimento dei lavori».

Per compensare la temporanea riduzione dei posti auto nell’area interessata dal cantiere, Tegas ricorda la disponibilità del parcheggio dell’ex villaggio Fiaschetti, a poche decine di metri. Spazio utile a risolvere molti dei problemi che, oltre a rallentare l’avanzamento degli interventi, contribuiscono ad aumentare i disagi.

Il Comune lancia un appello alla collaborazione e richiama il senso civico dei cittadini. «Il rispetto delle regole – dicono dal palazzo di via Roma – è fondamentale per completare i lavori nei tempi previsti e restituire alla comunità spazi riqualificati, più sicuri e decorosi». I controlli sono attivi e per chi non rispetta le regole, occhio alle multe.

