Lavori in periferia per combattere il pericolo inondazioni 

Un milione e 275 mila euro per la prevenzione di eventi alluvionali, nella zona bassa del paese, quella più esposta agli effetti delle piogge torrenziali. A Monastir è questo il senso del varo, da parte della Giunta comunale, del progetto definitivo esecutivo del collettore di acque bianche di via Deledda. Notevole l’impegno economico. «L'intervento sarà finanziato con un contributo regionale di 300 mila euro mentre i restanti 975 mila con fondi di bilancio comunale», commenta il vicesindaco di Monastir Gianluca Lampis.

Paolo Spiga, l’assessore ai Lavori pubblici, spiega l’utilità dell’opera. «L’intervento di via Deledda rappresenta il terzo step di un progetto più generale che cha visto già altri due interventi, in via Milano e via Monaco. Abbiamo studiato e ridisegnato il sistema di smaltimento delle acqua bianche con un progetto impegnativo, che richiederà anche altre opere, e che permetteranno di risolvere le criticità maggiori, e smaltire con una sufficiente sicurezza le acque piovane dalla parte bassa del paese». Il progetto prevede la posa di un collettore interrato nella via Deledda, dove convoglieranno le acque bianche provenienti dalla parte alta del paese. «Purtroppo», aggiunge Lampis, «il cambiamento climatico ha creato criticità che con questo studio dovrebbero risolversi. L'intervento è stato studiato anche in vista dell’ampliamento, previsto nel nuovo Puc, che riguarda la possibilità edificatoria nella parte bassa di via Deledda».

