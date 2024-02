Lavori in palestra, si accelera per la nuova gara 

La Provincia non ricorrerà contro il parere dell’Anticorruzione che aveva chiesto all’Ente di annullare, in regime di autotutela, l’aggiudicazione alla Imaco Spa della gara d’appalto su fondi Pnrr di 695mila euro per la riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre dell’Istituto polivalente di via Diaz. Il dirigente del settore edilizia della Provincia Graziano Piana ne ha preso atto e nella stessa determinazione ha affidato all’ingegnere Gianmatteo Tronci l’incarico per la nuova procedura negoziata d’appalto con gli adeguamenti indicati dall’Autorità anticorruzione. «In modo da rispettare le scadenze imposte dalle regole del Pnrr evitando provvedimenti sanzionatori che potrebbero portare alla perdita del finanziamento» precisa Piana. Se fino al 7 dicembre 2023 gli uffici avevano rispettato la tabella di marcia, ora dovranno correre per non sforare i tempi fissati per l’aggiudicazione dei lavori nel cronoprogramma del Pnrr. A chiedere l’intervento dell’Anticorruzione era stata una delle due imprese escluse perché, a detta della commissione gara, «carenti delle qualificazioni richieste per le categorie dei lavori individuate». Un’impresa non aveva presentato ricorso mentre l’altra si era appellata al Garante che ha ritenute valide le motivazioni. Gara da rifare prima possibile. ( a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA