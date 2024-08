Lavori in palestra, partito l’iter 

Il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse per l’affidamento del primo lotto dei lavori di ristrutturazione della palestra di via Tempio, che supporta la scuola elementare di via Progresso. L’obiettivo è creare un elenco di operatori economici da invitare successivamente alla gara. Nel primo lotto sarà realizzato un nuovo cavedio sul lato destro della struttura, necessario per proteggere la palestra dalle infiltrazioni d’acqua e opere di drenaggio lungo la via Tempio. Gli interessati potranno presentare la propria candidatura inviando la domanda di partecipazione scaricabile dal sito istituzionale, debitamente firmata in forma digitale sulla piattaforma SardegnaCat. Per accedere alla selezione è necessario essere iscritti nel registro delle imprese, nell’albo delle imprese artigiane o presso l’ordine professionale competente per attività pertinenti e possedere l’attestazione Soa per lavori di edilizia civile e industriale. Alla scadenza, tutte le domande saranno analizzate e si procederà con la scelta di cinque soggetti da invitare alla procedura di gara. Qualora pervenissero più di cinque domande, si procederà con l’estrazione di cinque operatori. Le istanze dovranno pervenire entro il 2 settembre.