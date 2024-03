Lavori in palestra, disagi per gli atleti 

Le due palestre comunali dell’istituto comprensivo Eleonora d’Arborea saranno rimesse a nuovo grazie a un finanziamento del ministero dell’Istruzione da 350mila euro. I lavori sono iniziati e non mancano i disagi per le società sportive del paese che utilizzano l’impianto, in particolare per l’associazione Fantasia che pratica la danza, per il club Pallavolo Monreale e per la Monreale calcio. Ad essere più penalizzata è stata proprio la società Fantasia che utilizzava solo la palestra grande (impegnata al mattino dagli studenti delle scuole): gli atleti protestano e chiedono una soluzione al problema.

Rete di solidarietà

«Ho incontrato le società sportive diverse volte per questo motivo – dice l’assessora allo sport Giusy Chessa –. Grazie alle interlocuzioni avute siamo riusciti a trovare una soluzione temporanea e per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori (un mese e mezzo) alcune società sportive hanno dato disponibilità dei propri spazi in alcune fasce orarie. Si tratta della Delfino sport, dell’associazione Dancing with Azzurra, della Dafne a.s.d. e del Club pallavolo Monreale, che utilizza entrambe le palestre. Quando saranno terminati i lavori nella palestra grande si proseguirà con quella piccola». La solidarietà tra associazioni sportive ha risolto, almeno in parte, il problema e ha permesso alle atlete della società di danza Fantasia di continuare ad allenarsi. «Considerati i disagi che quest’associazione doveva affrontare, abbiamo ceduto il nostro turno del mercoledì – spiega Piero Follesa, presidente della Delfino Sport che raccoglie tantissimi ragazzi con disabilità –, a noi rimarrà il venerdì in via Foscolo e il lunedì in via Paganini». Disponibilità anche da parte della società Monreale calcio: «Abbiamo utilizzato – spiega il presidente Patrick Porceddu – la palestra solo tre o quattro volte e il nostro orario lo abbiamo concesso a titolo gratuito (lo paghiamo noi e lo usano gli altri) alla società Fantasia».

Il confronto

Intanto l’assessora allo sport Giusy Chessa chiede un po’ di pazienza: «La riqualificazione delle palestre esistenti con il potenziamento anche di attrezzi per la pratica sportiva a scuola, giova non soltanto agli studenti che potranno svolgere l’attività motoria in spazi confortevoli e adatti alla disciplina, ma anche alle società sportive che la sera utilizzano gli spazi in orario extrascolastico». Polemizza il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «Ben vengano gli interventi previsti nelle palestre attraverso questi fondi. Quello che doveva essere gestito meglio, è l’aspetto della comunicazione che ha creato forti disagi alle società e alle famiglie. Rimane un paradosso di questa amministrazione che ha speso più di 100.000 euro per avere un esperto di comunicazione (lo staff del sindaco) e si ritrova a commettere sistematicamente gli stessi errori».

