Lavori in Municipio, ripristinata la rampa  

Operai in azione in questo e nei prossimi giorni nel palazzo del Comune a Sestu in via Scipione. Tra ruggine, qualche crepa e ferro a vista lo stato dell’edificio preoccupava. Nessun pericolo ma qualche problema all’immagine del Municipio.

«Si è provveduto al ripristino della rampa di accesso che porta all’aula del Consiglio comunale», ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. A destare scandalo era stato un video con centinaia di visualizzazioni che mostrava sporcizia e graffiti nei pilotis della palazzina. «Anche le scritte verranno cancellate», continua l’assessore Meloni. Il Comune punta dunque a rifarsi il trucco, un’operazione importante per l’immagine e anche per l’accessibilità. Resta ancora invece nel cassetto il progetto di un ampliamento dell’edificio. Circa due anni fa se ne parlò per la prima volta, ma pare sia stato accantonato in attesa di trovare le risorse necessarie.

