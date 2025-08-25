VaiOnline
Quartucciu.
26 agosto 2025 alle 00:54

Lavori in Municipio, la Giunta corregge il progetto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Riqualificazione e ampliamento del palazzo comunale di Quartucciu, la Giunta approva una modifica contrattuale relativa al secondo lotto degli interventi ancora in corso. Si tratta di alcuni piccoli interventi necessari e funzionali il cui importo è marginale rispetto all’entità dell’intero intervento: circa 11mila euro.

Il progetto complessivo, ancora in corso, interessa invece tutto il grande palazzo comunale: dalle parti più antiche che sono quelle che si affacciano su via Nazionale, sede dell’amministrazione dal 1983, anno dell’autonomia amministrativa, a quelle che ospitavano le scuole e le cui finestre danno su via Tunisi, oltre all’ala di via Giofra e via Ortobene che, invece, era stata inglobata successivamente.

L’intervento complessivo era stato stimato in fase di progettazione in 750mila euro, lavori aggiudicati poi alla ditta Co.Ge.M. srl forte di un offerta con ribasso del 18 per cento. Lavori che dovrebbero, nelle previsioni e anche nelle speranze dell’amministrazione comunale, concludersi entro l’anno per poter consegnare così il palazzo comunale completamente riqualificato con l’arrivo del 2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi

Il piccolo sarebbe scivolato  tra la sua culla e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile»

Impossibile partire dai tre scali sardi Nessun volo aggiuntivo fino a settembre 
Luca Mascia
Cronaca

Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice»

Sindaco e parroco guidano la rivolta: temiamo le infiltrazioni criminali 
Paolo Carta
Regionali

Caso Decaro, in campo Schlein

Vertice per sminare il veto del candidato governatore su Emiliano e Vendola 
il giallo

Cadavere con la maschera antigas

Mistero sulla fine di un 27enne, forse vittima di una sfida sui social network 