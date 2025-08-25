Lavori in Municipio, la Giunta corregge il progetto 

Riqualificazione e ampliamento del palazzo comunale di Quartucciu, la Giunta approva una modifica contrattuale relativa al secondo lotto degli interventi ancora in corso. Si tratta di alcuni piccoli interventi necessari e funzionali il cui importo è marginale rispetto all’entità dell’intero intervento: circa 11mila euro.

Il progetto complessivo, ancora in corso, interessa invece tutto il grande palazzo comunale: dalle parti più antiche che sono quelle che si affacciano su via Nazionale, sede dell’amministrazione dal 1983, anno dell’autonomia amministrativa, a quelle che ospitavano le scuole e le cui finestre danno su via Tunisi, oltre all’ala di via Giofra e via Ortobene che, invece, era stata inglobata successivamente.

L’intervento complessivo era stato stimato in fase di progettazione in 750mila euro, lavori aggiudicati poi alla ditta Co.Ge.M. srl forte di un offerta con ribasso del 18 per cento. Lavori che dovrebbero, nelle previsioni e anche nelle speranze dell’amministrazione comunale, concludersi entro l’anno per poter consegnare così il palazzo comunale completamente riqualificato con l’arrivo del 2026.

