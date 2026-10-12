Lavori in galleria, avanti piano 

Per Mughina, dopo sei anni di attesa, disagi per migliaia di pendolari, infinite polemiche, ritardi, e un appalto che sembrava non arrivare mai, ora c’è una graduatoria provvisoria nell’appalto da sedici milioni di euro per la galleria. Un’opera chiusa al traffico dal 2022, che deve restituire libertà di movimento ai nuoresi, ma anche a chi dall’Ogliastra è diretto in Baronia e a chi percorre la strada in senso inverso, e da Oliena, Dorgali e Orgosolo deve raggiungere il resto dell’Isola.

Dopo la chiusura delle offerte il 27 agosto, ora c’è la graduatoria provvisoria, definita il 24 settembre, che vede al primo l’Ati Salini-Angius, seguita dalla ditta Aleandri. Si attende la verifica dei requisiti di gara della Centrale regionale di committenza, per l’aggiudicazione definitiva. Ma non sarà l’Ois ad occuparsene.

Le criticità strutturali

Chiusa nel 2022 per un semplice adeguamento normativo, la galleria non ha più riaperto, perché nella parte superiore si è scoperto che il calcestruzzo era di molto inferiore ai 40 centimetri minimi previsti dal progetto. Non solo: tra il calcestruzzo e la roccia c’erano vuoti preoccupanti. Si è scelto di intervenire demolendo quelle parti e col ripristino dello spessore di cemento, riempiendo i vuoti presenti sopra la calotta. Nel progetto anche l’installazione di colonnine Sos, maxi schermi informativi agli ingressi, sistemi di controllo dell’illuminazione e dei semafori, nuovi sistemi per l’evacuazione, la ventilazione, la videosorveglianza e la rilevazione degli incendi.

I ritardi e il mistero Ois

Il percorso amministrativo è stato ricco di polemiche sui tempi di realizzazione. A maggio Pierluigi Saiu, capogruppo di SiAmo Nuoro in Consiglio comunale ed ex assessore regionale dei Lavori pubblici, aveva denunciato i ritardi nella procedura. Oggi ritorna sull’argomento. «Sui ritardi per la galleria di Mughina avevamo ragione noi - dice Saiu -. Lo abbiamo segnalato tempo fa. Dalla Regione dicevano che andava tutto bene. Evidentemente non era così e abbiamo fatto bene a sollevare la questione. Da assessore ho programmato subito i primi dieci milioni per l’intervento, poi è subentrato un altro governo. Adesso l’impegno del nostro gruppo è diretto a evitare che i tempi della burocrazia o la disattenzione di chi amministra causino ritardi ulteriori». Al centro della contestazione i tempi tra l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica del Comune e l’invio, mesi dopo, alla Regione. Saiu aveva richiamato le disposizioni del nuovo Codice dei contratti sui tempi per la pubblicazione dei documenti di gara, chiedendo chiarimenti sul mancato avvio della procedura. Novità sul ruolo dell’Ois, la società in house che doveva occuparsi dell’intervento. A settembre il Consiglio regionale con l’articolo 4, comma 35, della legge regionale 20, ha modificato il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 17 del 2023, sopprimendo le parole «a favore della società Opere e infrastrutture della Sardegna srl». Dopo i ritardi, non sarà l’Ois a gestire tutto.

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