Lavori in corso tra le polemiche 

Lavori in corso in piazza Don Bosco. Con comprensibili disagi per i cittadini: chi accede alla piazza si ritrova la trincea dei lavori ed è obbligato ad un dietrofront, ripiegare per via Taranto, e procedere a caso senza ulteriori indicazioni.

Il sindaco Mario Puddu ha voluto rassicurare i cittadini con un post pubblicato su Facebook, corredato di alcune informazione tecniche sull’intervento e sui tempi di completamento dell’opera (quattro mesi): «Chiedo agli asseminesi di pazientare e collaborare, è solo l’inizio della nostra idea di riqualificazione e valorizzazione del centro storico».

La polemica

Parole che hanno alimentato la polemica sul web. Tra i commenti, chi ha chiesto di «dare a Cesare quel che è di Cesare, perché, diciamola tutta, il progetto è dell’amministrazione precedente» . A chi dichiara di sentirsi «preso per i fondelli perché non è farina del suo sacco, in un mese non c’è nemmeno il tempo di indire un bando per un lavoro del genere», il sindaco Puddu sempre via internet ha risposto: «Non ho parlato di proprietà di farina o simili. A me delle paternità poco interessa: a me interessa soddisfare le esigenze degli asseminesi. Cosa facciamo? Andiamo a ritroso e cerchiamo la vera paternità di ciò che è stato fatto o non è stato fatto? Non mi sembra il caso e penso non interessi proprio a nessuno. Il piano particolareggiato è stato approvato nel mandato 2013/2018. Poi ci sarebbe anche il piano triennale delle opere pubbliche approvato nel 2017. Si fidi».

La critica

A gamba tesa entra anche Diego Corrias, candidato sindaco M5S battuto da Puddu al ballottaggio, che, su Facebook, definisce «traballanti esegesi» le motivazioni di chi si esprime in difesa del sindaco e risponde: «È un nostro progetto. Ora va bene tutto, capiamo la luna di miele del sindaco neo eletto con la cittadinanza e la foga di presentarsi come risolutore, ma appropriarsi di lavori progettati e banditi da altri è un po’ troppo. In realtà questo intervento è la continuazione dell’idea di riqualificazione della giunta della giunta della sindaca Sabrina Licheri. Il neo sindaco avrà tempo di pubblicizzare la sua idea. Per ora dovrebbe evitare di vendere come sue le opere pensate e avviate da altri».

Il sindaco

Replica Mario Puddu: «Ci sarebbe il tanto da non rispondere perché, ripeto, agli asseminesi queste cose non interessano. A loro interessa chi fa e chi non fa e a giugno si sono espressi in maniera netta al voto. E comunque aspetto Corrias in Consiglio, luogo deputato, se ha qualcosa da chiedere, gli spiegherò che quell'opera era presente già nel Piano triennale delle opere pubbliche del 2017 (che loro hanno trasformato nel Piano delle Incompiute). Mi auguro Corrias che questo non sia il modus della sua tanto opposizione costruttiva e competente decantata».

Niside Muscas assiste alla polemica: «Assemini ha bisogno di un grande restyling, ci sono dei lavori già programmati, già finanziati e appaltati e piazza don Bosco è uno di questi. Ogni amministrazione vive per un buon tempo di ciò che quelle precedenti hanno iniziato, nel bene e nel male. È però sempre possibile migliorare ciò che non riteniamo sufficientemente adeguato».

RIPRODUZIONE RISERVATA