Lavori in corso tra disagi e attesa 

La città di Assemini si è vestita di arancione: Cartelli, nastri e transenne segnalano in diversi punti i “lavori in corso”. L’amministrazione comunale procede senza sosta alla manutenzione di strade, piazze e illuminazione creando inevitabilmente disagi alla cittadinanza, impaziente di fruire di una Assemini pulita e ordinata.

I problemi

Lo stato di degrado delle strade e dei marciapiedi è un annoso problema, per risolverlo servono opere di riparazione e manutenzione. Lo spiega un residente di 33 anni, Luca Marra: «I marciapiedi in molte zone non ci sono e in alcuni casi, sono dissestati o non pianellati. Ne sono esempio via Turati e via Sicilia, impraticabili in caso di piogge. La situazione è questa già dal 2000, chiediamo all’attuale amministrazione che risolvi la situazione quanto prima. Sono ottimista».

La butta sull'ironia Matteo Siddu, 36 anni: «Ho scritto un pezzo musicale tra satira, critica sociale e umorismo che rispecchia la reale situazione in cui versa Assemini ormai da decenni. La voce canta di una cittadina con strade dissestate e buche a cui però sta ponendo rimedio, rinnovando e sistemando, il sindaco Mario Puddu».

Destano preoccupazione nei residenti anche la riduzione dei posti auto, soprattutto dinanzi all’area cimiteriale, e la scarsa pressione dell’acqua nelle abitazioni di alcuni quartieri.

Le soluzioni

Dell’impegno che sta ponendo l’amministrazione nella risoluzione dei problemi ne parla il sindaco Mario Puddu: «Da qualche settimana alcune nostre strade sono interessate da lavori di manutenzione che riguardano rifacimento e potenziamento della rete idrica. Si è partiti da via Tirso per proseguire in via Coghinas e via Carife, passando da via 2 Agosto e giungendo in via Monti. Infine sarà la volta di un piccolo tratto di via Cagliari, per arrivare in via Coghe. Qualche piccolo disagio per i residenti che speriamo si traduca in maggior efficienza delle condotte in quei tratti stradali. Abbiamo risistemato piazza Sacro Cuore e illuminato piazza della Conciliazione. Inoltre stiamo terminando la messa in sicurezza e il rifacimento dei cavalcafossi ai lati della pista ciclabile che collega Assemini a Decimomannu. Infine proseguono i lavori di ampliamento del cimitero e dell’abbellimento dell’area esterna con nuove aiuole».

Un intervento che ha preoccupato chi teme la riduzione dei posti auto di fronte al camposanto: «I parcheggi di fronte all’ultimo ingresso al cimitero, lato pista Assemini-Decimomanu, saranno riorganizzati, mentre quelli lungo il rettilineo che precede l’innesto con via Amsicora troveranno nuovo spazio in parte nell’altro lato dove ci sono gli alberi e dove stanno procedendo i lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA