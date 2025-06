Lavori in corso sulla via del mare 

Provincia al lavoro per completare la messa in sicurezza della strada che collega Gonnosfanadiga ad Arbus nel tratto che va dal bivio per la Statale 196 e prosegue per la Costa Verde. È l’ultimo intervento di un’opera attesa da 15 anni, costata due milioni e 680 mila euro, che interessa la manutenzione straordinaria del ponte sul rio Terramaistus, un tratto che ieri, dalle 8.30 alle 17, è rimasto chiuso al transito, il percorso alternativo per il mare si è spostato a Guspini, allungando il tragitto di tre chilometri, la metà rispetto alla proposta del Comune di Gonnosfanadiga attraverso un sentiero di campagna. Bocciata dalla Provincia perché «sterrato e privo dei requisiti minimi di una strada ad alta densità di traffico, compresi i pullman di linea».

Costa Verde

Non solo il ponte, altro intervento della Provincia sulla viabilità per la Costa Verde, è stata la sistemazione di un tratto del tragitto da Funtanazza a Montevecchio, concluso ieri. «I disagi - dice il sindaco di Arbus, Paolo Salis - ci sono, è innegabile, ma viaggiare in sicurezza è la prima tra le priorità. Ringraziamo la Provincia per l’impegno nella soluzione di problemi storici. Ora spetta a noi, a giorni partiranno i lavori per strade di Pitzuamu, Portu Maga, Piscinas e Scivu».

Il cantiere

Nello specifico il progetto del ponte prevede le ultime opere di manutenzione e sicurezza della Provinciale 67 che impegna le ultime risorse di milione di euro, fondi europei, regionali e provinciali. Il cantiere è stato aperto un mese fa, esattamente un anno dopo la sospensione del primo intervento, un rinvio condiviso dagli amministratori locali per evitare disagi nei mesi estivi, soprattutto ai pendolari della balneazione e ai turisti della Costa Verde. Poi le lungaggini burocratiche fino all’accelerata di questi mesi dalla rinata Provincia del Medio Campidano per ultimare l’opera. In tutto duecento giorni di lavori per una viabilità sicura su un ponte lungo cento metri, dove il transito fino alla fine di novembre procederà in senso unico alternato, regolato da un semaforo, con carreggiata ridotta. Gli interventi in corso interessano il rifacimento delle travi orizzontali e il manto di asfalto al fine di eliminare i pericoli causati dalla pozzanghere che si formano a ogni goccia di pioggia. Le barriere di bordo ponte saranno in metallo, completata la segnaletica verticale ed orizzontale.

La chiusura

«L’intervento più delicato - dice l’amministratore straordinario della Provincia, Roberto Cadeddu - che ha richiesto il divieto di transito per un giorno, è stata la sostituzione dei pilastri verticali che, insieme alle spalle, sopportano i carichi della sovrastruttura. Una necessità finalizzata a proteggere i lavoratori durante l’esecuzione dei lavori. L’impegno è quello di potenziare un’infrastruttura molto trafficata, anche per via del collegamento con il litorale di Arbus, l’unico della Provincia. Nostro compito garantire sicurezza ed efficienza delle strutture a beneficio della comunità locale».

