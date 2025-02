Lavori in corso sulla Provinciale 2 

La messa in sicurezza della strada provinciale 2 tra Carbonia e Villamassargia non è ancora conclusa: lo dimostra il fatto che da qualche giorno sono in corso gli interventi per collocare i catarifrangenti e altri pannelli luminosi in una serie di tratti della quattro corsie che ne erano rimasti sprovvisti.

I pannelli sono fondamentali di notte per consentire agli automobilisti di valutare le dimensioni della carreggiata. I dispositivi erano assenti in un tratto della sp2 prossimo a Barbusi dove iniziano i 12 chilometri a scorrimento veloce e in vari punti in cui la strada si riduce a due corsie. Altri lavori analoghi sono stati realizzati grosso modo a metà percorso. «Siamo intervenuti grazie a economie della recente gara d’appalto che l’anno scorso - precisa il nuovo commissario della Provincia Sud Sardegna Sergio Murgia - aveva consentito di collocare la lunga barriera centrale in cemento che separa i due sensi di marcia». Barriera servita a scongiurare scontri frontali come quelli che nel 2023 avevano causato otto vittime.

Prevista la posa di un nuovo manto di bitume in tratti che stanno nuovamente cedendo, fra Is Pireddas e Barega in direzione Villamassargia. Serviranno circa tre milioni che la Provincia ha deciso di chiedere alla Regione. Nel frattempo sono stati tappati alcuni buchi pericolosi che si erano aperti subito dopo Barbusi. E dagli automobilisti viene reclamata anche la potatura delle siepi e dei rami che in alcuni svincoli nascondono totalmente alla vista i cartelli con le indicazioni delle località e, in alcuni casi, addirittura i segnali stradali.

