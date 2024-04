Lavori in corso, strada chiusa e disagi 

Alla fine le possibilità sono due: affrontare un percorso più lungo con la certezza di restare imbottigliati al bivio di Maddalena spiaggia: oppure armarsi di coraggio e attraversare una strada costellata di voragini con buona pace di sospensioni e ammortizzatori delle auto.

Il cantiere

L’incubo per i capoterresi che quotidianamente raggiungono il capoluogo o la zona industriale di Macchiareddu percorrendo il prolungamento di via Trento è cominciato un mese e mezzo fa, esattamente quando il cantiere aperto dall’Anas per realizzare il collegamento tra la nuova Strada statale 195 e la strada consortile ha portato alla chiusura del tracciato all’altezza della stazione di compostaggio del Tecnocasic. Il blocco destinato a durare sino alla fine dei lavori sta creando parecchi disagi ai residenti che da anni utilizzano quella strada per evitare le code del tratto della Sulcitana più congestionato: il segmento che va dalla rotatoria di Maddalena, sino a quella che conduce a Macchiareddu.

I disagi

Antonietta Pau, infermiera, è stata costretta a cambiare percorso per recarsi al lavoro, allungando così il tragitto: «Per me, che vivo nella zona delle Poste, raggiungere Cagliari da via Trento è la scelta più ovvia, ma da quando la strada è stata chiusa, per evitare il percorso tortuoso che si trova più avanti, sono costretta ad andare verso Poggio dei Pini, per poi sbucare all’altezza di Maddalena. Quando ho il turno di mattina sono costretta ad alzarmi alle 4,45 per arrivare puntuale in ospedale». Raffaele Puddu, pensionato, spiega come le alternative siano ben poche: «O si percorre la strada verso Macchiareddu, oppure si resta imbottigliati al bivio di Capoterra che si affaccia sulla Statale 195, non ci sono altre soluzioni. Il fatto è che tantissimi capoterresi, da sempre, raggiungono Cagliari da via Trento: ora il traffico all’altezza di Maddalena è molto più congestionato».

Il dibattito

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ricorda l’importanza della strada chiusa per i lavori: «Quel percorso è stato la salvezza per l’intera costa quando l’alluvione del 2018 fece crollare il ponte sul rio Santa Lucia, credo sia doveroso garantire una viabilità alternativa alle migliaia di persone che raggiungono Cagliari o la zona industriale di Macchiareddu. Per eliminare i disagi, l’Anas potrebbe asfaltare la vecchia strada della birreria, dove oggi sono presenti buche che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti».

Il sindaco, Beniamino Garau, assicura che il Comune si è già mosso per risolvere il problema: «Dopo varie interlocuzioni, abbiamo avuto garanzia dall’Anas che verrà asfaltata una strada sterrata che si trova poco distante da quella interrotta, e che si immette nella strada consortile di Macchiareddu».

RIPRODUZIONE RISERVATA