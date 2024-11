Lavori in corso, si fermano i treni 

Nell’unica regione ancora senza elettrificazione delle ferrovie – almeno fino al 2025 -, dove gran parte del tracciato risale alla fine del 1800, i treni si fermano di nuovo per lavori sulla rete: domenica per metà giornata (da mezzanotte fino alle 13) i collegamenti saranno sospesi per «importanti interventi tecnologici» che serviranno all’installazione di un sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, l’Sccm (sistema di comando e controllo multistazione) modulare.

Il piano

«Questa nuova architettura modulare rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dell’affidabilità e della regolarità dell’intero sistema ferroviario sardo», fa sapere Rfi. Il nuovo sistema, gestito dal «Posto centrale di Cagliari», contribuirà a una notevole riduzione dei guasti della rete, limiterà le interruzioni e permetterà di potenziare la capacità di calcolo del sistema per una gestione più efficiente del traffico ferroviario.

Le conseguenze

La circolazione dei treni sarà sospesa per tutta la mattinata di domenica 17 novembre. I sistemi di vendita dei biglietti di Trenitalia sono già stati aggiornati. L’investimento complessivo per questa operazione - che vedrà impegnati 100 tra operai e tecnici di Rfi e altre ditte appaltatrici - è di circa 3 milioni di euro.

«Questi lavori sono un passaggio importante nel percorso di miglioramento della rete ferroviaria sarda, un impegno verso un servizio sempre più affidabile, sicuro e performante per i cittadini e i turisti della Sardegna», spiega l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca.

Per garantire «la continuità del servizio e minimizzare i disagi, nella mattinata del 17 novembre il trasporto ferroviario verrà sostituito da corse di autobus appositamente predisposte da Trenitalia, che collegheranno le principali località servite normalmente dai treni regionali», fa sapere la Regione, «i tempi di percorrenza su gomma potrebbero variare in funzione del traffico e che sui bus non sarà possibile trasportare biciclette o animali (ad eccezione dei cani guida)».

Nel nord dell’Isola

Un intervento che si aggiunge a quello in corso già da un mese e mezzo sulla linea Chilivani-Golfo Aranci, dove i collegamenti ferroviari sono sospesi fino al 31 gennaio e sono sostituiti in queste settimane dagli autobus. Il cantiere ha comportato modifiche alla circolazione anche nella linea Cagliari – Oristano – Macomer – Ozieri Chilivani - Sassari – Porto Torres Marittima.

A fine ottobre Rfi aveva annunciato cantieri per sette milioni di euro legati a interventi di «manutenzione e potenziamento» della rete ferroviaria della Sardegna, a fronte di una gara da circa 1,3 miliardi di euro per l’intera rete nazionale. Una sproporzione che aveva fatto gridare i sindacati – e non solo – allo scandalo: «Il contributo per l’Isola è irrisorio».

Lo scenario

Attualmente sulla rete ferroviaria sarda si viaggia a bordo di Pendolini, Blues e Swing, e per arrivare da Cagliari a Sassari (velocità media 80 chilometri all’ora) servono ancora poco meno di tre ore; circa quattro se si vuole andare a Olbia. Per non parlare della tratta Macomer-Nuoro, 57 chilometri a una velocità media di 40 all’ora: un viaggio di un’ora e ventidue minuti.

