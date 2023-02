Lavori in corso, scatta il divieto di sosta in centro 

Lavori nelle strade e conseguente istituzione di nuova segnaletica (temporanea) e divieti annessi. Succede a San Sperate. Gli interventi riguarderanno tre strade: via Iglesias, via Gobetti e via Barbagia. Le operazioni previste comprendono il taglio stradale, una pratica a cui, nel corso degli ultimi mesi, molti cittadini si sono abituati: questo tipo di intervento, necessario all'installazione dei cavi per la fibra ottica, ha già coinvolto la gran parte del centro abitato. In questa circostanza però si tratta di lavori privati, necessari ad un allaccio elettrico.

Il risultato, in ogni caso, non cambia: è previsto un restringimento della carreggiata nell'area interessata dai lavori e di conseguenza “al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza”, gli uffici comunali hanno deciso di attivare un divieto di sosta da oggi fino al 27 nelle aree interessate.

Gli interventi di allaccio saranno a cavallo dell'incrocio tra le tre vie. «Alla fine di ogni giornata lavorativa dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi con particolare attenzione alla pulizia della sede stradale», si legge ancora nell'ordinanza ufficiale. Nella zona, l'anno scorso, erano già stati installati i dossi artificiali che potrebbero "aiutare" i guidatori nelle vicinanze del cantiere. (m. p.)

