Lavori in corso, pericoli nella strada 

Per i cittadini di Uta e Villaspeciosa è molto pericoloso arrivare alla stazione ferroviaria, sia in macchina sia a piedi. E con l’inizio dei lavori per l’ampliamento della stazione il pericolo è aumentato. Qui i ragazzi prendono il treno o il pullman dell’Arst: molti scendono in macchina o arrivano a piedi e hanno paura di essere investiti, attraversare la strada è un pericolo in quanto le vetture passano molto veloci.

E i pendolari protestano. Alessio Bellisai vive a Villaspeciosa e ha due figlie, minorenni, che tutti i giorni vanno in stazione per prendere il treno e arrivare a scuola: «So che stanno togliendo la scala in ferro», spiega Bellisai, «il problema è l’attraversamento pedonale: non c’è un dosso, un faro, non ci sono strisce pedonali, non c’è una pensilina per i ragazzi che devono prendere il pullman. Lo segnalo perché da troppo tempo ho paura che succeda qualcosa di brutto per i ragazzi. Sto parlando principalmente di quanto succede di mattina, quando la zona è molto trafficata. Il problema della strada c’è da troppo tempo. Si aspetta la tragedia?». Bellisai non ha dubbi: «I lavori potevano farli prima dell’inizio della scuola. A causa del cantiere i ragazzi dovranno mettersi in mezzo alla strada per aspettare il bus. Sarebbe bastato almeno un attraversamento pedonale. A piedi oggi è molto pericoloso: la strada non è sicura».

«La situazione è annosa. Abbiamo avuto svariati incontri con la Provincia», dice Gianluca Melis, sindaco di Villaspeciosa. «Il problema è che la stazione ricade in un’area provinciale, non si possono mettere strisce pedonali e dossi che costringano le macchine a rallentare. Tra l’altro in quel tratto provinciale ci sono tantissimi mezzi pesanti che non rispettano i limiti di velocità. Nella ferrovia non curano i parcheggi perché dicono non sia di loro competenza. Abbiamo un progetto con la Città metropolitana per il secondo lotto della ciclopedonale per Villaspeciosa. Chiederò alla Provincia di trovare una soluzione».

Il sindaco di Uta, Giacomo Porcu, ricorda che «con piacere abbiamo constatato l'avvio dei lavori per rendere fruibile in sicurezza la stazione con i lavori sul cavalcaferrovia. Potrà essere di stimolo per avviare una riqualificazione più complessiva della Sp3 e della ex 130 con interventi molto sentiti dagli utenti del trasporto ferroviario come ad esempio piste ciclopedonali e illuminazione. Facilitare l'accesso ai trasporti significa facilitare l'accesso a diritti fondamentali come quelli a studio, lavoro e salute».

RIPRODUZIONE RISERVATA