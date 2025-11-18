Lavori in corso per risistemare le strade del centro e quelle rurali 

Lavori in corso nel centro urbano di Assemini. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione dei marciapiedi nelle vie Risorgimento e Santa Maria prevedendo una spesa di 150mila euro. Ulteriori 150mila verranno investiti per le strade di campagna rovinate da piogge e temporali che, nel corso del tempo, hanno danneggiato la rete infrastrutturale e le opere connesse. Approvato anche il progetto esecutivo, del valore di 70mila euro, di adeguamento del parcheggio del palazzo comunale nel quale verranno installati un impianto fotovoltaico e tre colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Novità anche per la viabilità in via Manzoni, dove è stato istituito il senso unico di marcia da via Pola a via Marconi. In particolare verrà sostituita la segnaletica orizzontale e verticale in via Manzoni, con l’installazione del segnale verticale di “senso unico parallelo” nel lato sinistro. Sempre in via Manzoni, all’intersezione con via Marconi secondo il nuovo senso di marcia provenendo da via Pola, verrà apposto un segnale verticale di precedenza “fermarsi e dare precedenza” e la segnaletica orizzontale “striscia trasversale di arresto e dare precedenza”, nonché l’iscrizione dello “Stop”.

Modifiche anche in via Carmine dove, all’intersezione con via Giudice Chiano in via Bruscu Onnis all’intersezione con via Tuveri, verranno posizionati gli specchi parabolici. Infine è stato disposto il divieto di sosta temporaneo, valido fino al 25 dicembre, nelle vie Marghine e Parteolla. (sa. sa.)

