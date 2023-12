Lavori in corso per portare il 5G in tutte le case del paese 

In arrivo a Tratalias il servizio “5G”. Una nuova infrastruttura digitale permetterà ai residenti di usufruire della linea internet ad alta velocità.

Il tutto grazie alla collaborazione del Comune con #Inwit, nell’ambito del “Piano Italia 5G” in fase di realizzazione grazie ai fondi del Pnrr. Permetterà di garantire la copertura della rete mobile con una connessione stabile ed efficiente, con un’infrastruttura a supporto degli operatori delle telecomunicazioni. Il sindaco Emanuele Pes spiega che «si tratta di un’infrastruttura che permetterà di assicurare la copertura della rete mobile dell’intero territorio comunale. Questo ci permette di superare l’isolamento nel quale ci troviamo e di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini che potranno usufruire di molti servizi accessibili attraverso la digitalizzazione del territorio» Si tratta di un piano che in Sardegna interesserà 26 aree. Tratalias rientra tra le 7 in cui i lavori sono in fase di esecuzione, come spiega Fabrizio Pes, assessore alla X Comunicazione. «Abbiamo approfittato dei lavori di sistemazione di via VI Ottobre e via Aldo Moro, per iniziare a cablare il paese . Grazie alle centraline si potranno collegare le abitazioni via cavo con un’antenna predisposta per il 5G presente fuori paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA