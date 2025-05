Lavori in corso per Notteggiando 

Cultura, commercio e turismo possono viaggiare insieme ed essere un esempio virtuoso di una ospitalità di qualità. È questo l’obiettivo che verrà perseguito dalla nuova edizione di “Notteggiando”, ad Iglesias, che prenderà ufficialmente inizio il 4 luglio prossimo.

L’amministrazione comunale ha infatti, comunicato la data di inizio dell’evento e fra poche settimane, verrà definitivamente redatto il nuovo programma per la prossima stagione estiva. Le abitudini, le tendenze, i comportamenti, il mercato, cambiano nel tempo, ma l’ospitalità di questo viaggio nella cultura e nel commercio della città, rimane immutata. Notteggiando grazie alla fattiva collaborazione dei commercianti si trasformerà in un luogo dove stare bene. «Notteggiando è il simbolo di una città viva, aperta, che vuole condividere i propri spazi con i cittadini, i visitatori, e soprattutto, con le attività commerciali – ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Daniele Reginali – che ogni giorno contribuiscono alla vitalità del nostro tessuto urbano. Stiamo lavorando per offrire un programma ricco, variegato, e coinvolgente. L’obiettivo - sottolinea l’assessore – è duplice: da un lato sostenere in modo concreto il commercio locale, che ancora oggi affronta grandi sfide, dall’altro restituire ai cittadini e ai turisti momenti di incontro e leggerezza, di cui tutti abbiamo bisogno». L’associazione Commercianti del Centro Storico, che fra le sue fila conta settanta iscritti, è entusiasta della iniziativa e sostiene l’evento da anni, come racconta Luca Puddu, presidente del sodalizio: «Sosteniamo l’evento da anni e il bilancio è più che positivo, la nostra associazione è pronta a dare il proprio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Comune». A breve, sarà convocata una riunione dell’associazione dei commercianti del centro storico, dalla quale potrebbero emergere delle interessanti novità, come per esempio, l’apertura sino a tarda sera delle attività commerciali anche nei giorni precedenti e seguenti l’evento. «Noi siamo disponibili e propositivi – ha commentato Giuseppe Pilloni, presidente del Consorzio dei Commercianti città Regia – e vogliamo che le attività commerciali siano davvero il cuore e l’anima di questo evento. Siamo pronti a lavorare con l’amministrazione per raggiungere questo importante traguardo».

