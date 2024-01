Lavori in corso per le Comunali 

A Calasetta tutti guardano ai preparativi per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco che avverrà a giugno.

Nell’attesa, si delineano gruppi e componenti e cominciano a intravvedersi anche i probabili candidati alla guida della cittadina. Dimostra sicurezza e autodeterminazione Antonello Puggioni che sull’argomento non ha dubbi. «Noi siamo pronti - dice - d’altronde, al momento sono l’unico che lo ha detto con chiarezza, altri nomi non ne circolano e i tempi sono stretti. La squadra è pronta e ci concentreremo prevalentemente sul turismo per rilanciare Calasetta e riportarla al prestigio che aveva». Le persone da queste parti sanno per certo chi non votare piuttosto che il contrario. «Accogliamo il nuovo anno con l'auspicio di rinnovare l'amministrazione - dice Angelo Serrenti - stiamo ragionando da tempo sulla migliore proposta da presentare alle amministrative. Se la sintesi di questo ragionamento cadesse sulla mia persona, sarei onorato di lavorare e rappresentare la mia comunità». Sul suo nome si sta compattando l’attuale opposizione. «Mi candiderò con Angelo Serrenti per il gruppo Calasetta Turistica - dice Sandro Dessì - sperando di essere eletto e di far parte nuovamente della maggioranza. Il mio obiettivo è quello di riportare le spiagge, come erano sino alla stagione 2013 quando ero in carica come assessore all'ambiente ed erano il fiore all'occhiello del Sulcis per pulizia, servizi e sicurezza». Nessun commento arriva dalla maggioranza. L’ultima dichiarazione della sindaca che a gennaio di due anni fa disse che non si sarebbe ricandidata risale a ottobre scorso. «Sarà il gruppo che sceglierà democraticamente i propri rappresentanti».

