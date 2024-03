Lavori in corso per la sicurezza della scuola 

Riqualificazione energetica e adeguamento alle nuove norme antincendio. Sono i due obiettivi dell’intervento di ammodernamento della scuola media di Dolianova. Nei giorni scorsi c’è stata l’aggiudicazione efficace del progetto da parte della società di ingegneria Tecnoprogetti di Cagliari.

Per la riqualificazione delle scuole, il Comune ha ottenuto un finanziamento da 2,6 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr. Il progetto fa parte dei 18 interventi di green economy selezionati per tutta la Sardegna. Ai 2,6 milioni del Pnrr si aggiungeranno altri 660mila euro provenienti da un mutuo contratto dall’amministrazione comunale con Cassa Depositi e prestiti.

Nelle scorse settimane, intanto, sono stati ultimati i lavori per la sistemazione dei cornicioni e la sostituzione dei vecchi cancelli d’ingresso, risalenti agli anni ’90, corrosi dalla ruggine e fuori norma. Per questo intervento il Comune ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro dal programma regionale Iscola. (c. z.)

