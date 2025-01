Lavori in corso per la piscina: apertura prevista nel 2026 

Un anno fa la demolizione della vecchia piscina di Sinnai per far spazio a un modernissimo impianto olimpico con vasca di 50 metri, utilizzabile per manifestazioni nazionali e internazionali. Previsto anche un impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua, un sistema di panelli fotovoltaici, un bar, campi da padel e da calcetto.

L’assessora ai Lavori pubblici Katiusca Concas fa il punto sullo stato d’avanzamento del progetto, avviato nel 2023 dalla Giunta di Tarcisio Anedda e portato avanti dall’allora assessora Aurora Cappai e dalla dirigente Valentina Lussu: «Dopo gli scavi è stata realizzata la base della piscina, con tonnellate di ferro e cemento. Ora si stanno realizzando le pareti portanti, sempre in cemento. Appena ultimate, sarà possibile rimuovere anche la terra accumulata di lato, sulla pinetina, per ricolmare la grande trincea che si è creata con i nuovi scavi. Poi si provvederà alla realizzazione delle altre opere in programma, compresa la ristrutturazione degli attuali spogliatoi e dell’area esterna. Nel 2026 l’opera dovrebbe essere ultimata».

«La situazione viene continuamente monitorata», aggiunge la sindaca Barbara Pusceddu: «Si sta realizzando una piscina olimpica, unica nella zona, che prenderà il posto di una struttura vecchia, obsoleta, costosissima nella gestione. Una piscina – conclude – rimasta peraltro chiusa negli ultimi anni». (r. s.)

