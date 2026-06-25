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Senorbì
26 giugno 2026 alle 01:23

Lavori in corso per il recupero di Villa Aresu 

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A Sisini, frazione di Senorbì, è in corso il recupero di Villa Aresu, antica casa padronale del piccolo borgo. L’edificio, risalente all’epoca spagnola, fu il feudo degli Zatrillas nell’ambito della contea di Villaclara, poi divenuta marchesato nel 1701. Successivamente passò ai Vivaldi Pasqua, ultimi feudatari, fino al riscatto del 1839 con la soppressione del sistema feudale. Oggi rappresenta uno spazio adatto alla promozione di iniziative culturali legate alle tradizioni locali che, a lavori conclusi, si candida a diventare un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio storico e identitario del territorio. Il Consiglio comunale, convocato dal sindaco Alessandro Pireddu, dopo il via libero al rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario dell’annualità 2025 ha anche approvato la delibera che prevede l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area privata nella lottizzazione Santa Mariedda. (sev. sir.)

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