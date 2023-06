Lavori in corso per il frantoio  

L'impresa che si è aggiudicata la gara d'appalto ha dato inizio nei giorni scorsi ai lavori di realizzazione del frantoio oleario nella zona artigianale di Musei. Lavori interamente finanziati dall'amministrazione comunale che l'anno scorso fu beneficiaria di un finanziamento di 780 mila euro, da utilizzare anche per la piantumazione di 1.500 piante di olivo presso Gurdia Su Lillu, nei pressi della pineta comunale del paese. I lavori si protrarranno per circa quattro mesi. Il frantoio verrà poi dato in gestione a un privato. Certo è che si tratta di un'opera molto importante per il futuro dell'economia agricola della valle del Cixerri. Gli olivicoltori avranno a disposizione una struttura moderna ed efficiente e non dovranno più recarsi ad Iglesias o a Vallermosa per la molitura delle olive.

