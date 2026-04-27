Lavori in corso per eliminare gli allagamenti 

A Uta sono iniziati i lavori del “secondo lotto” per l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Un investimento complessivo di 350mila euro. L’intervento è in particolare in via Pintulinu, area finora priva di un adeguato sistema di drenaggio e soggetta a criticità durante eventi meteorici intensi.

I lavori in corso puntano a ridurre il rischio di allagamenti, migliorare l’efficienza della rete esistente e garantire una gestione più equilibrata delle acque piovane nel centro abitato. Le forti piogge registrate in inverno hanno causato alcuni rallentamenti nelle lavorazioni, così come la necessità di gestire interferenze con sottoservizi esistenti.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove condotte, caditoie e pozzetti, oltre al potenziamento dei collegamenti con le infrastrutture esistenti, contribuendo anche ad alleggerire il carico idraulico nei tratti più critici della rete urbana. Le opere, realizzate interamente su aree pubbliche, risultano compatibili con la pianificazione urbanistica e ambientale e non comportano impatti significativi sul territorio.

L’amministrazione comunale spiega che «con questo intervento, prosegue nel percorso di messa in sicurezza e modernizzazione delle infrastrutture, rispondendo concretamente alle esigenze del territorio e dei cittadini». (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA