Lavori in corso per difendersi dalle alluvioni 

San Gavino negli ultimi 12 anni ha subito diverse alluvioni che hanno messo sott’acqua il paese, in particolare la zona industriale: le situazioni più gravi nel novembre 2013 con il ciclone Cleopatra ma anche lo scorso anno a fine ottobre con precipitazioni eccezionali concentrate in poche ore. Per ridurre i pericoli legati alle piogge l’amministrazione comunale ha avviato la pulizia dei canali principali del paese: «Sono in corso questi lavori – spiega il sindaco Stefano Altea - per mitigare il rischio alluvionale. Quest’anno si stanno svolgendo con largo anticipo rispetto al passato. Tuttavia siamo consapevoli delle criticità che il nostro territorio presenta e che eventi eccezionali come quelli che si stanno verificando negli ultimi anni possono essere mitigati solo con progetti infrastrutturali più importanti che l’amministrazione sta portando avanti».

Il Comune ha approvato una convenzione con il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale e ha investito 100mila euro dal proprio bilancio per la manutenzione dei canali. «Questo importante risultato sulla prevenzione – aggiunge il primo cittadino – nasce da un lungo lavoro dell’ufficio tecnico del Comune iniziato a metà giugno. L’obiettivo è garantire la sicurezza idraulica, migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi legati a possibili alluvioni, tutelando così la salute e l’incolumità pubblica». Gli interventi sono concentrati sul rio Flumini Mannu nei pressi del centro abitato, nei canali della zona industriale e nei corsi d’acqua vicini, nel rio Cuccuru e’ Casu. ( g. pit. )

