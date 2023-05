Lavori in corso, oggi stop alle auto sulla ex provinciale 8 

La notizia era già stata condivisa sui social dagli amministratori sestesi. Ieri a causa dei lavori nella ex provinciale 8, una delle direttrici d’ingresso a Sestu, per dotare la zona di una nuova fognatura, il traffico sarebbe stato a senso unico alternato, e domenica la strada avrebbe dovuto essere completamente chiusa al traffico.

Ma ieri nessun operaio si è visto. Oggi invece è tutto confermato: divieto di transito per tutti i veicoli dalle 7 alle 17, nel tratto tra la rotatoria e via dell’Industria, chiamata anche Località Su Moriscau. La chiusura si ripeterà anche domenica 4 giugno. «I lavori non si sono svolti con senso unico alternato perché non era possibile farlo in sicurezza, domani (oggi per chi legge) invece la strada verrà chiusa e sarà possibile fare tutto più rapidamente», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita. «Purtroppo la scelta di chiudere la strada si è resa necessaria per permettere le lavorazioni in sicurezza ma soprattutto in velocità. Fare questo tipo di intervento in settimana avrebbe causato maggiori disagi a studenti e lavoratori», continua l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni.

I lavori servono a dotare la zona di nuove fognature, un servizio molto importante dato che in diverse aree mancavano da decenni; qui sono presenti tante attività produttive e commerciali, ma anche abitazioni private, che potranno fare l’allaccio prossimamente. Il traffico verrà deviato e sarà possibile entrare a Sestu dalla rotatoria Sa Cantonera, dalla provinciale San Sperate-Sestu, oppure dall'ingresso ai parcheggi Mediaworld-Iperpan.

