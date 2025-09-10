VaiOnline
Assemini.
11 settembre 2025 alle 00:28

Lavori in corso, oggi (dalle 9) traffico interdetto in via Cagliari 

Il sindaco di Assemini Mario Puddu ha comunicato una modifica alla disposizione firmata dal comandante della Polizia locale che prevede l’istituzione del divieto di fermata in via Cagliari: oggi fino al termine dei lavori (previsto in tarda serata), il divieto è stato esteso all’intera carreggiata (non solo a mezza) e la strada completamente interdetta al traffico per consentire un più agevole completamento della bitumazione.

«Nei giorni precedenti - ha spiegato Puddu - abbiamo provato a limitare i disagi lasciando libero il transito con il supporto di un semaforo provvisorio e movieri. Ma per colpa di qualche incivile ci siamo visti costretti a chiudere la strada». Saranno in ogni caso garantiti i servizi essenziali: «Per permettere, ad esempio, ai genitori di accompagnare i bimbi all’asilo di via Cagliari, chiuderemo la strada dalle 9 in poi». In alternativa possono essere percorsi corso Europa, via Trieste e via Venezia.

Le opere hanno preso il via il 2 settembre e hanno comportato la chiusura temporanea del traffico veicolare nel tratto di via Cagliari compreso tra via San Cristoforo e via Gorizia, il divieto di fermata e l’istituzione della velocità massima a 10 chilometri orari.

