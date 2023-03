Lavori in corso nell’ex Casa dello studente  

Proseguono i lavori di ristrutturazione della ex Casa dello studente. A breve il primo piano della struttura di via Campiooi ospiterà il Centro dell’impiego della Trexenta e del Gerrei. «Si tratta di un’importante opera pubblica che, tra gli innumerevoli vantaggi, avrà anche quello di consentire al nostro Comune di risparmiare importanti fondi del bilancio», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Carlo Mascia.

I servizi dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) vengono erogati negli uffici di un edificio in via Carlo Sanna di proprietà di un privato. L’affitto dello stabile costa 60mila euro l’anno: il Comune di Senorbì da solo spende 9000 euro. La Provincia, competente in materia di servizi per il lavoro, ha avviato il piano di riduzione degli affitti. La spesa complessiva del progetto ammonta a 110mila euro, di cui 83.198 euro per effettuare i lavori, 1.580 per la sicurezza e 19.362 euro per l’Iva. Restano 2.624 euro per spese impreviste.

