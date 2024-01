Lavori in corso nella piscina  ancora chiusa 

La piscina comunale di via Lazio, chiusa dall’11 novembre, per ora non riapre. Più di due mesi fa sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria finanziati con i fondi del Pnrr (per un importo pari a un milione e 700 mila euro), riguardanti in particolare il tetto e il trattamento aria. Gli interventi procedono, come dichiara l'assessore con delega alla Visione urbana Fabrizio Beccu, «regolarmente, spediti». Precisa: «Il tetto e le tribune sono stati messi in sicurezza perché in condizioni precarie. A breve arriveranno i macchinari per l’aerazione che, una volta collegati, consentiranno la riapertura».

Le proteste degli utenti comunque non mancano: «Dal Comune avevano promesso di riaprire a metà gennaio. Speriamo che questi lavori non vengano colpiti dalla maledizione della galleria di Mughina, dell’anfiteatro, asili nido e del centro intermodale. Quella piscina è fondamentale per la riabilitazione dei disabili. Quando chiude si azzerano tanti risultati ottenuti con sacrifici e costanza». Il gestore della piscina Antonello Farina afferma: «Speriamo di poter aprire ai primi di febbraio, ma non abbiamo ancora certezze ufficiali». È inoltre prevista una seconda chiusura della piscina in estate per il rifacimento degli spogliatoi e di alcune parti interne.

