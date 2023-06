Lavori in corso nel teatro per eliminare le infiltrazioni 

Sono cominciati da alcuni giorni, a Villaspeciosa, i lavori di ristrutturazione del teatro Maria Carta: consistono nel rifacimento dell’intera guaina del tetto, nel posizionamento del controsoffitto e altri interventi per la messa in sicurezza dell’edificio. Il costo complessivo dell’opera si aggira intorno ai 110 mila euro. I tempi di esecuzioni sono stimati in circa quaranta giorni. Al termine degli interventi , il paese riavrà un teatro efficiente, praticabile e sicuro.

La sala di via Tuveri, a causa di fenomeni temporaleschi, aveva subito gravi danni per le infiltrazioni d'acqua piovana, il deterioramento del parquet e l’indebolimento di altre parti dell’edificio. (a. c.)

