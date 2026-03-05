VaiOnline
Nuraminis
06 marzo 2026 alle 00:14

Lavori in corso nel sottopasso della 131 Deviato il traffico 

Lavori in corso nel sottopasso di via Villasor sulla Statale 131, a Nuraminis, dove l’impresa esecutrice del cantiere di adeguamento e ammodernamento della Carlo Felice sta procedendo alla realizzazione di un sistema per lo smaltimento delle acque piovane.

Si tratta di un’opera resa necessaria dagli allagamenti che hanno interessato il tratto in questione negli ultimi mesi, rendendo pericolosa la circolazione. «In prosecuzione dei lavori di ammodernamento della statale 131 l’impresa esecutrice procederà alla chiusura del sottopasso di via Villasor che costeggia il canale laterale esistente», informa il sindaco di Nuraminis Stefano Anni. «La chiusura temporanea del sottopasso è necessaria al fine del posizionamento della griglia di raccolta delle acque meteoriche. La viabilità sarà garantita attraverso la complanare ed il successivo sottopasso di via Satta».

Il tratto interessato dai lavori è un nodo importante della viabilità locale e generale, fortemente condizionata dal cantiere sulla 131 e dalla demolizione del cavalcavia Nuraminis-Serramanna, al chilometro 27 della Carlo Felice. Il sottopasso di via Villasor, che immette sulla complanare denominata R1 della Statale, è percorso giornalmente da centinaia di automobilisti che attraverso la stessa complanare, in direzione sud, devono raggiungere la stessa 131 o, in senso di marcia opposto, la Provinciale 54 e da qui Serramanna. (i. pil.)

