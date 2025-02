Lavori in corso nel circolo di tennis 

Sono iniziati a Nuxis i lavori di manutenzione straordinaria sulla recinzione del campo da tennis in viale Indipendenza. Questo intervento (che durerà all'incirca una decina di giorni) oltre a garantire maggiore sicurezza, fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione delle strutture sportive del Comune, volto a promuovere l'attività fisica e a migliorare la qualità degli impianti sportivi a disposizione dei cittadini.

L'amministrazione comunale ha sempre sottolineato l'importanza di investire nello sport come strumento di coesione sociale, con una maggior attenzione della vivibilità del territorio e del benessere dei cittadini.

«Un altro obiettivo che ci siamo prefissati come amministrazione comunale - ha commentato il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri - è quello di migliorare la sicurezza per i nostri cittadini e per tutti coloro che praticano attività sportiva. Si tratta di un'importante iniziativa, in particolare per il campo da tennis, utilizzato dall'associazione Tennis Club Nuxis, che conta circa una trentina di iscritti e organizza tornei durante la stagione estiva. Questo rappresenta un altro aspetto significativo per l'attività sportiva del nostro paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA