Lavori in corso nel cimitero, pochi i loculi ancora disponibili 

Lavori in corso in cimitero, come ha potuto osservare chi in questi giorni si è presentato per mettere un fiore sulle tombe del propri cari. «Il nuovo assetto del cimitero – spiega il sindaco Mario Puddu – comprenderà il recinto in fase di ultimazione: i suoi percorsi si svilupperanno in continuità con l’asse pavimentato in lastre lapidee bianche costruito negli ultimi mesi».

Il recinto sorge su terreni espropriati: le piante presenti sono state espiantate e ripiantate in un’area comunale, e ad esso si accederà o attraverso una passerella di collegamento tra l’ingresso principale attuale, o dal nuovo parcheggio.

«Mi auguro che l'ampliamento del cimitero venga ultimato al più presto, e che ci sia una maggiore cura nella sua gestione ordinaria, nonché una rivisitazione del regolamento e che si dia sollievo alla penuria di parcheggi», aggiunge dalla minoranza Ignazio Pireddu.

Continua il sindaco Puddu: «La passerella e il nuovo parcheggio sono in fase di realizzazione ma è una continua corsa a soddisfare l’emergenza loculi: lo spazio libero è limitato e la contiguità tra cimitero ed ecocentro impone una riflessione seria sul futuro, cosa che è nella nostra agenda».

Nei prossimi mesi saranno predisposti i bandi per la realizzazione dei primi loculi.

