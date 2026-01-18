Lavori in corso Marat, rallentamenti al traffico fino al 24 

La zona tra le rotatorie in corso Marat e viale Di Vittorio e Corso Marat e via Matteotti, uno degli accessi principali di Guspini, sarà interessata da importati lavori che comporteranno modifiche alla circolazione da oggi al 24 gennaio. L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, spiega che «sono importanti interventi, pianificati da tempo, che riguardano la realizzazione di nuove condotte di drenaggio delle acque bianche, con interventi per limitare il formarsi di pozze pericolose. Ancora una volta - aggiunge - interveniamo per migliorare non solo l'estetica, ma anche la funzionalità del centro urbano, grazie anche all'ufficio Tecnico».

Per consentire i lavori di sistemazione della rete di raccolta delle acque, è stata firmata un’ordinanza che dispone il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli dalle 7.30 alle 18.30 lungo corso Marat, nel tratto compreso tra via Sereni e viale di Vittorio, e da viale di Vittorio fino alla lottizzazione Zaru, con l'eccezione degli autoarticolati.

Gli interventi sono affidati alla ditta Aedes che, al termine della giornata lavorativa, provvedera alla chiusura degli scavi, alla rimozione della terra di scavo e alla messa in sicurezza del cantiere, rendendo il piano viabile libero dai mezzi impiegati nei lavori e perfettamente transitabile da veicoli e pedoni, garantendo infine un’adeguata segnaletica temporanea.

RIPRODUZIONE RISERVATA