Lavori in corso, mancherà l’acqua 

Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, oggi e domani a causa dei lavori di manutenzione alle proprie reti di distribuzione dell’acqua verso i potabilizzatori di Siniscola e Posada. Abbanoa ha approntato un piano per prevenire i disagi. L’idea è quella di utilizzare condotte di alimentazione verso gli impianti di trattamento dell’acqua alternative a quelle tradizionali. In questo modo il gestore unico intende limitare quanto più possibile l’interruzione del servizio idrico in entrambi i centri.

A Siniscola il potabilizzatore di Fruncu ’e Oche sarà alimentato dai vasconi del Consorzio di Overa e Sas Murtas. Il potabilizzatore Marfili, al servizio di La Caletta e della zona costiera, verrà alimentato del vascone consortile di Capo Comino: considerando i bassi consumi della costa e la capacità dei serbatoi non si prevedono disservizi.

A Posada invece il paese viene alimentato dalla sorgente di Fruncu ’e Oche mentre per la frazione di San Giovanni sarà avviato l’omonimo impianto di potabilizzazione. Intanto a Siniscola cresce il malumore per le infinite perdite sull’acquedotto comunale. Il sindaco Gian Luigi Farris, fortemente preoccupato per l’anomala siccità che sta interessando il territorio, teme che per i mesi estivi si arriverà ad una drastica restrizione della distribuzione idrica.

Il primo cittadino accusa Abbanoa di non fare nulla per limitare gli sprechi. «Contiamo ben 120 perdite in tutta la nostra rete che non vengono aggiustate - afferma - uno sperpero inaccettabile in un momento di crisi come questo».

